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批詹？ 郝龍斌：勿把黨主席當跳板

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國民黨副主席郝龍斌。（本報資料照片）
國民黨副主席郝龍斌。（本報資料照片）

國民黨前副主席詹啟賢與前副總統吳敦義日前都表示，不排除在2020年競選總統。國民黨副主席郝龍斌今天到台中陽明果貿新城和大鵬新城拜票，在接受受訪時表示，不要把黨主席位子當作跳板，而應該要「為黨尋才」。

據中央社報導，郝龍斌稱，人各有志，但是在2020年選舉前，應該先談2018年的選舉目標與責任，如果沒打好2018年，談什麼2020年。

郝龍斌說，不該把黨主席的位置當作跳板，「為黨養才、為黨尋才」才是黨主席的天職。大家不應有「捨我其誰」的預設立場，才能真正為黨、為台灣努力。

(中時電子報)

關鍵字：郝龍斌黨主席跳板
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