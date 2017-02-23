軍中有沒有毒品 馮世寬：是有的

國軍疑涉毒，國防部長馮世寬今天說，心情非常沉重，有把握這件事可以很快的防制。但他也坦言，軍中是有毒品的，堅持基地要做全面性的篩檢外，全軍也要防制。

空軍清泉崗基地疑涉毒，馮世寬下午到立法院拜會國民黨立委江啟臣後受訪指出，毒品絕對不能到軍中來，「但你今天問我軍中有沒有毒品，是有的」，他們一直做篩檢與防範，另外就是輔導，憑良心講，依據今天所發生的事情，比外面要少很多；但他堅持基地要做全面性的篩檢外，全軍也要防制。

現場記者詢問，是否感到心痛，馮世寬說，當然是，但是不得不懷疑為何會有那麼多毒品出現；記者追問，是否是被滲透？他說，不了解所謂滲透意思，但是他在想，「把它遺失在那邊，有遺失那麼多嗎」？他們正在調查。

至於是否有陰謀論存在，馮世寬則說，他不想想得那麼複雜，但是至少要找出源頭，再來談其他的問題。

在營區的安全與管理上，有無出現問題？馮世寬表示，不會，那麼多東西散落在營區，這也許一個人就可以做到，現在已在加強門禁管理，而各部隊的部隊長，平時對自己的部屬所住的環境、工作的環境，都應該有責任做一個清查，這他們也會再加強。

馮世寬說，心情非常沉重，但有把握這件事可以很快的防制。1060223

(中央社)