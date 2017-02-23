陸近半人口近視 達6億人

我要評比

有中國大陸學者指出，當前大陸近半人口是近視患者，有6億人。

羊城晚報今天報導，廣州中醫藥大學第一附屬醫院眼科學科研室負責人俞曉藝昨天在演講中說，世界衛生組織（WHO）的最新報告顯示，大陸近視患者人數多達6億人。

據了解，中國大陸高中生和大學生的近視率都超過7成，小學生的近視率也接近40%。大陸青少年的近視率高居世界第一，這個數字還在逐年攀升。

據報導，中國大陸國家衛生和計劃生育委員會等部門已就此下達指導意見，要求減輕學生課業負擔，加強青少年近視防控工作。

俞曉藝指出，近視眼的原因主要有遺傳和外部環境因素，影響青少年近視的外部環境因素包括過多的近距離作業、體質因素、營養因素等。1060223

(中央社)