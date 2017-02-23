冷氣團南下 3省道路段恐結冰擬管制
大陸冷氣團今晚將南下，交通部公路總局評估3省道路段可能下雪或路面結冰，危及用路人安全，將採取管制措施。
公路總局可能管制的3個路段如下：
一、台7甲線宜蘭支線：南山（30K）至埡口（45K）。
二、台8線中橫公路：碧綠溪（109K）至慈恩（132K）。
三、台14甲線合歡山公路：翠峰派出所（18K）至大禹嶺（41K）
公路總局預估影響客運路線包括：國光客運「1744」宜蘭－南山村、「1745」宜蘭－羅東－南山村、「1750」宜蘭－太平山、「1751」宜蘭－梨山、「1764」羅東－梨山；花蓮客運「1141」台中梨山-花蓮；豐原客運「6506」豐原-梨山。
公路總局說，這3個路段都已完成橫向單位聯繫及部署規劃，管制路段為因應可能的人車受困救援、積雪剷除，已備妥必要的雪鏈及相關剷雪機具，並派駐保全守視應變。
公路總局也通知各汽車運輸公會全國聯合會轉知所屬業者，除營業大客車及遊覽車外，各類營業大小車輛，都應在派車前注意駕駛員身心狀況及妥適調配工時，避免身體不適及疲勞駕駛，並加強行前車輛安全檢查，並請各類運輸業者敦促所屬駕駛人，遇有道路阻礙及氣候不佳狀況，隨時通報所屬車輛停駛或繞返。1060223
(中央社)
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