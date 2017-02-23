大馬警否認擬赴澳門採金正男家屬DNA

我要評比

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天說，警方並未派員赴澳門向金正男家屬抽取DNA樣本。

大馬媒體相繼報導，大馬警方將可能透過國際刑警協助飛往澳門，取得金正男長子金韓松的DNA樣本，確認死者身分。

不過，這項消息遭到大馬警方否認。

馬來西亞媒體星洲網今天引述卡立阿布巴卡表示，警方沒有打算派員赴澳門向家屬抽取DNA樣本，抑或送出樣本進行DNA核對測試。

金正男於13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。卡立阿布巴卡昨天召開記者會證實，金正男家屬還沒有到大馬領屍，外界有關金韓松已到大馬均屬謠傳。1060223

(中央社)