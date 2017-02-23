匈牙利網賽單打出局 謝淑薇拚雙打4強

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網球女將謝淑薇在匈牙利女子公開賽（Hungarian ladies open）單打確定無緣8強後，接下來將與搭檔在雙打賽事力拚晉級4強的機會。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣762萬元）的匈牙利女子公開賽，當地時間19日起在匈牙利布達佩斯進行8天賽事。

謝淑薇在單打次輪賽事，以2比6、1比6敗給捷克女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）而無緣8強。

但謝淑薇與喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）的組合將在8強賽出賽，兩人將與羅馬尼亞女將卡丹圖（Alexandra Cadantu）和德國女將高雅（Nicola Geuer）的組合對戰，力拚晉級4強的機會。1060223

(中央社)