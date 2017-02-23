黃喬敏命喪波莫納 當地幫派分子活躍

8歲台裔養子黃喬敏命喪美國加州洛杉磯郡波莫納市，在洛杉磯執業的華裔律師鄧洪今天表示，波莫納市是拉丁裔幫派分子活躍的區域，他們曾在法院前殺警察，手段凶狠。

鄧洪接受記者電訪表示，原本拉丁裔的幫派分子多群聚艾爾蒙地（El Monte），因近年來華人大舉跨海來南加置產僑居，拉丁裔居民把房產脫手後，多數選擇向東遷移，來到房價相對偏低的波莫納（Pomona）定居。

他說，如此華裔與拉丁裔的遷移，也使得拉丁裔幫派分子也轉往波莫納發展，於是爭地盤拚得火熱，槍擊鬥狠時有所聞。

鄧洪指出，黃喬敏命喪異鄉，推測極可能是幫派間相互角力，彼此互踩地盤開槍示警兼示威，而造成無辜百姓受害。

他說，尤其加州在2年前通過47號提案，去年11月美國總統大選期間又通過57號提案後，縱放刑度輕微的罪犯出監，這些毒蟲多無一技之長，回到社會大染缸，繼續跟著幫派混。

鄧洪說，而拉丁裔幫派多經營販毒與人口走私，以致波莫納的社會治安亮紅燈，5年前當地法院開庭，加州巡警出庭作證，法庭外就被拉丁裔幫派分子擊斃，手段凶殘視公權力如無物。

因鄧洪也曾跑過新聞，轉行律師後擅長處理刑案，對於拉丁裔幫派特性有獨到認識。他說，有些拉丁裔幫眾常在眼睛下方刺青1或2滴眼淚，代表著這傢伙曾殺了多少人，建議看到有淚刺青的能躲多遠就躲多遠。

鄧洪指出，加州的監獄生態也很特殊，拉丁裔與黑人受刑人勢如水火，而拉丁裔又專挑華裔受刑人欺負，反而黑人對華裔服刑者態度比較和緩，因此監獄裡多是華人與黑人結伴。

此外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，目前尚未接獲黃小弟弟在台原生家庭家人，是否計劃來洛杉磯處理後事的消息，不過辦事處與僑教中心都有協助機制，隨時可提供必要協助。1060223

(中央社)