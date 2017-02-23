俄擬在北方四島部署新師 日反對

俄羅斯國防部長紹伊古22日表示，俄計畫年內在千島群島（北方四島和千島列島）部署新的師。據悉，所部署的師是新成立的4個師中的1個。

共同社23日報導，根據去年12月的日俄領袖會談所達成的共識，日俄政府正在就實現北方四島上的共同經濟活動展開協商，而紹伊古的發言卻表明俄方仍舊會加強北方四島的防禦，不會受此影響。日本駐俄大使上月豐久22日在記者會上稱，這與日本關於北方四島的基本立場相悖，對俄方的做法表示反對。

日俄政府已同意，圍繞北方四島的共同經濟活動，將分別於3月18日和3月20日在東京舉行副外長級磋商和外長防長磋商（2+2磋商）。俄軍在北方四島上單方面增強軍備預計將給上述磋商造成影響。

(旺報)