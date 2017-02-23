詹啟賢：黨主席選舉與總統大選一起考量

前國民黨副主席詹啟賢（中）23日前往立法院外探視抗議年金改革不公的退伍軍人團體「八百壯士」，並捐款慰問。（姚志平攝）

前副總統吳敦義昨透露不排除參選2020總統大選，前國民黨首席副主席詹啟賢今天到立法院門口探望「八百壯士」，對於吳敦義鬆口可能爭取參選2020，詹啟賢表示很歡迎吳敦義有這樣的看法，詹強調，「我一開始就認為最好把黨主席選舉跟2020總統兩件事一起來考量。」

詹啟賢認為，這樣可以帶動國民黨的聲勢，黨主席如果又是可能的總統候選人的話，可以帶動整個黨在2018、2020的氣勢。詹表示，雖然吳前陣子有所保留，還是很高興他今天有這樣的看法，可以讓國民黨員在這次選舉上把這兩件事放在一起考量，來決定投給誰最適當，對國民黨絕對有好處。

(中時)