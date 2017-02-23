＃2017秋冬紐約時裝週：Jason Wu的上城世界

這位依然年輕的設計師用上城區女孩和女性的自信服裝，寫下時尚工作的十年印記。

《VOGUE》雜誌提供。

在Jason Wu從裝扮娃娃（是事業，不是消遣）轉移到打造精美服飾之後，已過了十年。他的客人首先是上城區族群，接著來到第一夫人。

「現在要步入下個十年了！」Jason Wu說道，而他用經典大飯店中展示的優雅服裝來慶祝他的第一個十年。對比著不斷變化的紐約時尚界：首先，這是一場遠離市中心和哈德遜河畔所舉辦的罕見時裝秀。

同時，總統輪替也讓設計師離開活躍的蜜雪兒歐巴馬Michelle Obama，她在白宮以結實的肩膀及手臂線條，穿戴經典且搶眼的裝扮聞名。她欽點年輕的Jason Wu為總統就職晚宴打理造型，並使這位台裔加拿大設計師躍身世界名人。

Jason Wu的眼光仍然投向權威女性，日裝的修身長褲套裝以及中長裙襬為經典而金光閃閃的宏偉秀場注入清新活力。他的好友暨模特兒Amber Valletta以一身象徵性的Jason Wu裝扮，坐在一排名人列席的鍍金座椅上。

這位設計師為2017年秋季寫下了自己的風格：芥黃色的修身剪裁，鮮豔的猩紅色大衣以及花朵和蝴蝶印花，有些則運用裸色線條細緻地點綴。成果展現為從容自信的上城區女子所打造的服裝。長筒網襪及洋裝、裸露的肩膀線條或大腿亦增添經典的休閒風情。

《VOGUE》雜誌提供。

「我的事業一向專注於工藝上，我一直沉迷於在最好的工廠裡打造最美麗的面料，我想你已經看到了許多成品。」Jason Wu說明。

在其他品牌諸如Carolina Herrera和Oscar de la Renta等明顯改變其設計師或精神，離開上東區舒適圈的同時，這位年僅34歲的設計師是否能夠保有上城區裝扮？Jason Wu做出絕佳嘗試，讓上城區時尚依然活躍。

經典紐約設計師越改變其風格，就越遠離Jason Wu。他在這場遊戲的前浪中並不打破舊習，而是在保守中帶有一絲新意。

※出處

撰文：Suzy Menkes／編輯：Sun／翻譯：Joanne／來源：@SuzyMenkesVogue、Indigital

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