高雄大榮中學通過劍橋大學認證 全台唯一
高雄市私立大榮中學附設劍橋雙語國小經營至今16年，雙語教學成果豐碩，今年初通過英國劍橋大學認證，成為全台第一所認證合格的劍橋小學。高市教育局長范巽綠對此表示與有榮焉，期許校方以更優質的教學團隊與課程，讓高雄孩子走向世界。
大榮中學附設劍橋雙語國小擁有優秀英語教師團體，英語教學成果豐碩，2016年劍橋英檢通過率創新高，平均94%，今年申請劍橋大學認證小學，順利過關。
校方表示，認證審查嚴格，要經過劍橋大學認證單位在東亞及英國的檢查、視察，批准才能過關，審核範圍包括學校辦學理念、管理組織、管理階層學經歷、師資與教學、硬體設備、安全衛生，以及家長會溝通機制等。
大榮中學董事長李振登則感謝高市教育局近年在推廣國際教育方面的努力，他表示，校內已開始招收劍橋小學國際班的新生，於8月新學年正式展開劍橋國際課程，讓大榮教育邁向新的里程碑。
(中時)
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