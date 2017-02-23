逾30隻龍膽石斑暴斃長蛆發臭 海釣場惹民怨

價格昂貴的龍膽石斑暴斃沒清運，腐壞到令人作嘔。（周麗蘭攝）

縣議員蔡東富（左二）與斗南鎮代會主席沈暉勛（左三）接獲陳情前往現勘（周麗蘭攝）

海釣場未營業，龍膽石斑屍體棄置在池邊發臭。（周麗蘭攝）

斗南鎮快樂海釣場飼養的高價龍膽石斑魚死了三十幾隻，業者撈起後棄置在岸上，近月來近一公尺長的魚屍長蛆發臭，白色的蛆到處爬，腐臭味更是臭到不行。

腐臭味令人作嘔，海釣場的鄰居幸好都是農田，耕作的農民也受不了，看著海釣場圍籬爬滿蛆，又找不到業者處理，只好po網訴諸輿情。

民眾拍攝到的畫面顯示，暴斃的龍膽石斑差不多一公尺長，棄置在魚池旁全身爬滿蛆，白色的蛆又爬到圍籬鐵網，十分噁心。

縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛聞訊前往勘查，也被薰得受不了，直說「真臭」。

雲林縣環保局稽查員獲報前往稽查，不得其門而入，從農田眺望海釣場，三十幾隻魚屍曝曬到已變色，飄散的氣味非常臭。民眾表示，聽說海釣場不經營了，不經營也不能撒手不管魚屍啊，投訴環保局也吃閉門羹。

環保局表示，已聯絡化製廠協助清運，但此為農林漁牧廢棄物，需由業者負擔處理費用，清除後再請斗南鎮清潔隊協助消毒，以維護民眾生活品質為先。

(中時)