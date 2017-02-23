住戶大鬧管委會 判拘役25日

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新竹市張姓男子因大樓管委會財務狀況，與吳姓財務委員發生爭執，前年張持美工刀割破吳的機車坐墊，事後雖主動向總幹事坦承，但幾天後又再次持刀割破吳的機車坐墊，賠罪後竟張貼海報對吳指摘，遭吳控告恐嚇、毀損等罪。

新竹地院法官審理時，張男坦承犯行，指他張貼恐嚇文字恫嚇，還2度割毀其坐墊，依2次毀損他人物品罪判拘役10日，強制罪拘役10日，毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪處拘役10日，應執行拘役25日，得易科罰金2萬5千元。

(中時)