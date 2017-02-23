【2017秋冬紐約時裝週現場直擊】嘗試你沒穿過的！Victoria Beckham 2017秋季系列最讓女人想擁有的五大單品

《VOGUE》雜誌提供。

擁有自信、簡約風格的維多利亞貝克漢Victoria Beckham，出眾的品味反映在她設計的服飾上，2017秋季系列中維多利亞貝克漢以深藍色、酒紅色與灰色為主調，並以寬鬆的西裝外套帶出剛強的男性氣息，對於需要創作火花的設計師而言，最好的方式就是突破，嘗試一些從來沒有做過的搭配與風格，維多利亞貝克漢更表示：我從來沒有穿過西裝外套搭配裙裝。這季的主要視覺Look，維多利亞使用充滿結構性的寬鬆西裝外套搭配過膝雪紡長裙，穿上及膝長靴，充滿層次與微妙色系的變化，是現代都會女性都可嘗試的新風格！

此次2017秋季，維多利亞貝克漢Victoria Beckham也推出了鞋子系列，配件方面還有方形包，正如維多利亞貝克漢Victoria Beckham時髦又帥氣的個性，以下五大單品，絕對是這季熱愛VB品牌時尚迷必須要擁有的！

Oversize西裝外套

低調的光澤、沉穩的色系，Oversize的俐落感，本季最讓人想入手的這幾款西裝外套，輕鬆一套上就能穿出維多利亞貝克漢Victoria Beckham的簡約與自信，讓女人怎能不為它著迷！

印花高領針織衫與寬褲

維多利亞貝克漢Victoria Beckham喜愛運用one tone的單一色調造型，即使是搶眼的印花也能呈現不凌亂的視覺效果，招牌的高領毛衣用不規則色塊設計，既實穿又展現高級都會氣氛，撘配針織開衩裙，整套Look極具曲線感；另外不過於甜美與女人味的寬褲也是維多利亞的招牌單品之一，率性地穿上毛衣搭配寬褲，就是維多利亞風！

方形箱包與PinPump

在維多利亞貝克漢Victoria Beckham2017早秋搶先推出鞋款系列，維多利亞最新推出了鞋的系列，這雙PinPump高跟鞋連維多利亞都搶先在去年底穿上它亮相，尖頭流線的形狀、細鐵柱狀的鞋跟，為女人味的高跟鞋增添幾絲強悍意味，而方形的箱包則是從化妝箱的概念延伸，綁上一段絲巾，慎重地用手提著，創造VB的簡約風經典look。

※來源：instagram@Victoria Beckham,AP exchange,Indigital

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