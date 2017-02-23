盆栽好漂亮！鄰居辯稱無人的直接帶回家

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李嫌偷竊鄰居盆栽。（葉書宏翻攝）

警方訊後依竊盜罪函送法辦。（葉書宏翻攝）

70歲李姓婦人去年11月26日凌晨3時許外出買早餐，徒步行經新北市中和區大仁街巷口，發現鄰居家門口放置一盆櫻桃樹盆栽，趁四下無人之際，直接將盆栽抱回家欣賞，鄰居發現新買價值600元的盆栽遭竊，氣得報警處理。

中和警分局調閱監視器畫面循線約談李嫌到案，她供稱，當時外出買早餐，發現櫻桃樹盆栽相當漂亮，直接利用塑膠袋將盆栽包起來，帶回家欣賞，以為是沒有人的，才會帶回家。警方訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)