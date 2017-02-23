台北粉彩畫協會聯展 即起竹市文化局登場

台北粉彩畫協會聯展即日起展出多幅精美作品。（徐養齡翻攝）

聯展藝品。（徐養齡翻攝）

新竹市文化局梅苑、琉璃畫廊即日起至3月5日展出「台北粉彩畫協會傑出會員聯展」，70餘幅繽紛粉彩創作，清新樸實，令人耳目一新，開幕式將於25日舉辦，歡迎藝文同好踴躍前來欣賞。

理事長林美珠表示，此次展出適逢創會10週年慶，除在國內藝壇上具特殊成就的粉彩藝術創作者外，另有國際藝術競賽中屢獲殊榮的旅美臺灣粉彩畫家，遠從法、美、日及香港等地專程回國参展，共展出70餘幅，作品包括靜物寫生、人像、花卉及各地寫實風景等，每幅作品都具個人創作風格，琳瑯滿目、美不勝收。

(中時)