台聯嗆退伍軍人「不要臉」 雙方隔空叫罵

台聯支持者23日前往立法院外抗議退伍軍人團體「八百壯士」，雙方隔著警方人牆互相叫囂。（姚志平攝）

台聯支持者23日前往立法院外抗議退伍軍人團體「八百壯士」，雙方隔著警方人牆互相叫囂。

退伍軍人團體「八百壯士」在立法院門口發動「八百壯士捍衛權益」行動，輪班「埋鍋造飯」，今日已屆第三天。活動預計將持續2個月，每日上午8時30分就位，直至下午5時30分結束，並排2人夜間留宿帳篷。

台聯支持者下午前往立法院表達抗議。前台聯立委周倪安批評此次年金改革並未影響到軍人，退伍軍人卻站出來抗議「非常可笑」；台灣團結聯盟決策委員黃淑純也批，退役軍人一邊說要保衛國家，另一邊卻到中國聽習近平演講，現在又因退休金可能減少而大肆抗議，「不要臉」。

在場退伍軍人也不甘示弱，回嗆「最不要臉是台聯」、「日本狗滾回日本」。

不過警方及時阻止雙方衝突擴大，僅隔空叫罵。隨後警方舉牌警告台聯未申請路權違法，要求解散後，台聯支持者便離開現場。

(中時)