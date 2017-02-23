酒駕自撞不說話 怕被警發現
22日晚間19時20分在番路鄉嘉159甲線12.4公里處，有一台紅色豐田自小客車車號N5–8828發生車禍事件，番路分駐所警方到達時見林姓駕駛58年次、98、99年酒駕前科，番路鄉番路村石頭埔人，在酒後駕車，自己開車撞到路燈，被困在駕駛座內，動彈不得。
番路警方接獲報案後，番路分駐所所長呂俊昇、警員李政則及林建志，迅速趕到出事現場，見到一台豐田自小客車，車頭全毀，現場物品散落一地，駕駛受困於駕駛座內動彈不得，呈現神智不清狀態，趕到現場的番路分駐所員警詢問林姓駕駛傷勢如何，但林姓駕駛卻只眨一眨眼不願說話，雙脣緊閉，員警與消防人員一直詢問受傷情形，林姓駕駛94不說話。
後將林姓駕駛送往嘉義市聖馬爾定醫院就醫，林姓駕駛胸部挫傷、臉部瘀青，同時對林姓駕駛實施血液酒精濃度檢測，酒測值為273mg/dl，經換算酒測值為1.3mg/l，已違反公共危險罪嫌，依規定函送法辦。目前嫌犯因為自撞受傷，正在嘉義市聖馬爾定醫院住院治療中，等待嫌犯傷後再進行製作筆錄。
在22日晚間這場酒後駕車自撞路燈車禍事故後，由於車輛損毀，無法啟動，因此橫在道路中央，所幸嘉159甲線在平日的車流量並不多，並未因此事故造成交通堵塞，事後警方委請吊車業者將此事故車移走，已恢復道路原貌。
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(中時)
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