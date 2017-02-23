血液好油 健保降血脂藥年花51億

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健保署今天公布2016年健保10大藥品排行，以降血脂類藥物申報逾51億元居冠，在前10名中占3名，是3年來首次超越高血壓類藥物，但用藥人數仍是高血壓藥最多，高達150萬人次。

根據衛福部健保署統計，2016年健保給付藥品申報金額前10名，依序為降膽固醇的冠脂妥類，共花新台幣23億元；防中風及心肌梗塞的保栓通類22.8億元；降血壓的脈優類22.2億元；治療血友病的科基凝血因子22.1億元；治療乳癌的賀癌平19億元。

6到10名分別為B肝藥物貝樂克18.4億元；治療骨髓性白血病的基利克17.6億元；降膽固醇的立普妥10公絲15.1億元；降膽固醇的立普妥20公絲13.7億元，以及治療類風濕性關節炎的復邁13.4億元。

過去資料顯示，治療高血壓、心絞痛的「脈優」類降血壓藥物，多年穩居健保藥品排行冠軍，但近3年來申報人數持續下滑，2014年約154萬人、2015年151萬人，到了2016年僅剩150萬人。

健保署表示，「脈優」已過專利期，不少台製藥廠生產學名藥，造成單價下降，因此申報金額也從前兩年的28、24億元，降到去年的22.2億元，排名掉到第3。

另一方面，3種常用來治療高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症等高血脂疾病的藥物，2014至2015年申報總額都維持在50億出頭，2016年則大增到51.92億元，取代高血壓藥物成健保藥品申報冠軍。1060223

(中央社)