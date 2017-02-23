政府推年金改革 王文燮：忘恩負義

前中國國民黨黃復興黨部主委王文燮今天表示，民主進步黨推動轉型正義，自己說的都是正義，現在推動年金改革要清算，「他們對不起我們，他們不知道感恩圖報，忘恩負義」。

中華民國退伍軍人協會中午舉行春節聯誼餐會，王文燮致詞時表示，民進黨政府不公不義，說推動轉型正義，民進黨說的都是正義，國民黨說的都不是正義，大家過去為國為民犧牲奉獻幾十年，都不是正義，「他們對不起我們，他們不知道感恩圖報，忘恩負義」。

王文燮說，勞工在企業工作，主要目的是生產產品、為老闆賺錢，退休金是老闆應該給的；軍公教的老闆是政府，老闆應該維護軍公教，軍公教一輩子為國家政府工作、奉獻。

他表示，現在人家要清算，「我們是被迫害的一群」，有退役軍人站出來發動「八百壯士」，卻有人批評、諷刺。

應邀出席的前國民黨副主席詹啟賢談及年金改革表示，這是否是應該的作法，「我認為不應該」；這是政府責任，不是大家的責任，這是當年政府對大家的承諾，不是討來、要來的，政府沒扮演好角色，汙名化大家是不對的。

詹啟賢說，軍公教年金改革，政府先談公教，暫不談軍的部分，但立法院又要包裹處理軍公教年金改革，黑箱作業很危險。他呼籲負責年金的人，趕快與軍方、退休人員協商，且政府應該把退撫基金餅做大，滿足將來需要，不只是節流，一定要開源。1060223

(中央社)