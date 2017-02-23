亞洲巡迴最後一站！ 奧塞精華盡在故宮 曠世名畫一次鉅獻
為慶祝法國最具代表性博物館–奧塞美術館建館三十週年，國立故宮博物院與時藝多媒體特舉辦「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，由奧塞美術館策展，從其館藏中精選69件世紀名作，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師經典畫作，總保值超過4億歐元（約150億台幣），世紀精選於本展一次鉅獻。其中梵谷的《午睡》、米勒的《拾穗》與雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》等曠世鉅作更為必看的不朽經典畫作，今年4月8日起至7月24日止於國立故宮博物院隆重登場，可謂近年台灣最令人期待的藝術盛事。
位於塞納河左岸、與羅浮宮斜對的奧塞美術館曾被譽為「歐洲最美博物館」，前身為奧塞火車站，1900年奧塞車站開幕，成為巴黎當時第一座現代化的火車站，1939年進入巴黎的鐵路取消，奧塞車站被迫關閉，後於1986年改建成為奧塞美術館。奧塞美術館的館藏若依據年代順序分類，定位介於羅浮宮（Louvre Museum）和法國現代藝術博物館龐畢度中心（Centre Pompidou）之間，主要收藏為1848至1914年期間的十九世紀經典藝術作品，每年訪客超過三百五十萬名。
今年四月台灣的觀眾不必遠赴法國，就能親臨奧塞，一覽十九世紀藝術精粹，近距離欣賞經典大師之作。本展忠實呈現十九世紀重點藝術運動，展區包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義，以及二十世紀現代藝術之種種起源等，帶領觀眾漫步左岸，沉浸於奧塞美術館的美學世界。
此次奧塞美術館曠世鉅作傾巢而出，皆為西洋美術史上大家耳熟能詳的藝術大師，本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，是親睹藝術名作千載難逢的機會。超值早鳥票250元(原價：350元)優惠僅十天！從2月24日起於Yahoo奇摩超級商城、Gomaji販售至3月5日，本展主要由中國信託商業銀行贊助，此次特別回饋卡友，展覽期間只要刷中國信託信用卡，除可享購票9折、紀念品95折優惠，還可再享最高20%紅利點數折抵回饋，不用飛往巴黎就能與經典大師邂逅台北，透過奧塞美術館的珍貴典藏賞析十九世紀重要繪畫作品的真實風貌，喜愛藝文的民眾千萬不要錯過。
(中時電子報)
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