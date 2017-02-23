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亞洲巡迴最後一站！ 奧塞精華盡在故宮 曠世名畫一次鉅獻

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米勒《拾穗》即將來台與民眾會面
米勒《拾穗》即將來台與民眾會面。 (攝影方濬哲)

為慶祝法國最具代表性博物館–奧塞美術館建館三十週年，國立故宮博物院與時藝多媒體特舉辦「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，由奧塞美術館策展，從其館藏中精選69件世紀名作，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師經典畫作，總保值超過4億歐元（約150億台幣），世紀精選於本展一次鉅獻。其中梵谷的《午睡》、米勒的《拾穗》與雷諾瓦的《彈鋼琴的少女》等曠世鉅作更為必看的不朽經典畫作，今年4月8日起至7月24日止於國立故宮博物院隆重登場，可謂近年台灣最令人期待的藝術盛事。

位於塞納河左岸、與羅浮宮斜對的奧塞美術館曾被譽為「歐洲最美博物館」，前身為奧塞火車站，1900年奧塞車站開幕，成為巴黎當時第一座現代化的火車站，1939年進入巴黎的鐵路取消，奧塞車站被迫關閉，後於1986年改建成為奧塞美術館。奧塞美術館的館藏若依據年代順序分類，定位介於羅浮宮（Louvre Museum）和法國現代藝術博物館龐畢度中心（Centre Pompidou）之間，主要收藏為1848至1914年期間的十九世紀經典藝術作品，每年訪客超過三百五十萬名。

奧塞精華盡在故宮 曠世名畫一次鉅獻
奧塞美術館宣告記者會由左起中國信託商業銀行林永盛副總經理、法國在台協會紀博偉主任、閣林文創楊培中總經理、中國時報張景為副社長、國立故宮博物院林正儀院長、力晶文化基金會詹曼君執行長、典藏藝術家庭簡秀枝社長、城市美學新態度張慧菁總經理一同倒數敲響奧塞美術館藝術之鐘。(時藝多媒體提供)

早鳥票於2月24日開賣，民眾能近距離賞析十九世紀的美學經典
早鳥票於2月24日開賣，民眾能近距離賞析十九世紀的美學經典。 (攝影方濬哲)

今年四月台灣的觀眾不必遠赴法國，就能親臨奧塞，一覽十九世紀藝術精粹，近距離欣賞經典大師之作。本展忠實呈現十九世紀重點藝術運動，展區包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義，以及二十世紀現代藝術之種種起源等，帶領觀眾漫步左岸，沉浸於奧塞美術館的美學世界。

此次奧塞美術館曠世鉅作傾巢而出，皆為西洋美術史上大家耳熟能詳的藝術大師，本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，是親睹藝術名作千載難逢的機會。超值早鳥票250元(原價：350元)優惠僅十天！從2月24日起於Yahoo奇摩超級商城、Gomaji販售至3月5日，本展主要由中國信託商業銀行贊助，此次特別回饋卡友，展覽期間只要刷中國信託信用卡，除可享購票9折、紀念品95折優惠，還可再享最高20%紅利點數折抵回饋，不用飛往巴黎就能與經典大師邂逅台北，透過奧塞美術館的珍貴典藏賞析十九世紀重要繪畫作品的真實風貌，喜愛藝文的民眾千萬不要錯過。

(中時電子報)

國立故宮博物院林正儀院長表示相當期待奧塞美術館來台展出經典畫作
國立故宮博物院林正儀院長表示相當期待奧塞美術館來台展出經典畫作。(時藝多媒體提供)
奧塞美術館宣告記者會順利成功
奧塞美術館宣告記者會順利成功（左起：中國信託商業銀行林永盛副總經理、法國在台協會紀博偉主任、閣林文創楊培中總經理、中國時報張景為副社長、國立故宮博物院林正儀院長、力晶文化基金會詹曼君執行長、典藏藝術家庭簡秀枝社長、城市美學新態度張慧菁總經理）。(時藝多媒體提供)
關鍵字：奧塞藝術故宮展覽
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