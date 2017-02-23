寒假結束新學期開始，三民二警加強護童勤務。（柯宗緯翻攝）

三民第二分局「護童勤務」為高雄市政府警察局推動維護校園安全、協助民眾及孩童安全上、下學的重要工作項目之一。

每一位家長無不希望自己的孩童能夠安全順利上學、返家，三民二分局長期以來均編排專案警力在各級學校校門口前協助交通整理、維護學童及接送家長安全，執行方式乃由警方結合導護老師及學校志工，於每日上、下學時段在轄區國小校門口守望護童和執行交通疏導，以保持交通順暢。

甚至於治安民調期間，規劃由轄區5個派出所於上學日7時20分至7時50分、15時50分至16時20分（週三提早為12時至12時20分），於本轄陽明國小、正興國小、東光國小、民族國小、獅湖國小、莊敬國小、鼎金國小等，大門周邊執行護童勤務，冀希以溫暖的勤務與民眾建立良好警民關係，讓民眾對於學童上下課安全可以更放心、滿意。

鼎山所所長表示:「護童勤務」一直以來都是警察相當重視的勤務作為，一方面可以維護學童上、下學安全，另一方面又可以於執行勤務中向學童及家長宣導遵守交通規則觀念，這項勤務至實施以來，校方及家長對於警方執行護童勤務有助於校園周遭治安維護的勤務作為表示肯定與讚許。

(中時)