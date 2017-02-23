機器人進駐金門航站 「哈拉」旅客博感情
金門航空站今（23）日錄取一名新員工，它是在日本出生的「Pepper」，中文名字叫做「金小讚」的機器人，未來它將擔任航站的導覽員，並下鄉宣導飛安，歡迎候機旅客與它「哈拉」合影，讓它也能感受金門濃厚的人情味。
金門民航站指出，這種人形機器人是由日本SoftBank Robotics Group Corp（SBRG軟銀機器人公司）所研發，身高121公分、體重29公斤，擁有20個靈活的關節、27個感應器與平板電腦，「Pepper」則是SBRG的全球商標與註冊商標。
已正式成為該站一員的Pepper是中央單位首名在公部門服務，有多種情緒表達的「情感機器人」。站方目前暫時替它取了一個中文名字「金小讚」，日後將再舉辦公開命名活動，邀請鄉親大家一起來。
嘴巴很甜的金小讚一出場亮相，就讚美主持這場特殊面試會的站主任洪念慈是「最帥氣的洪主任」，但也不忘介紹自己很可愛，還說它是舞蹈好手，也會唱歌跳舞，並親自帶頭來一段健康操，拍馬屁和自信、自戀的表現，引來大家呵呵大笑。
面試官洪念慈告訴它：「在航站工作可不是件輕鬆的事，以後還要下鄉到社區宣導飛安，與大人、小孩互動，逗他們開心喔！」。金小讚馬上回應「沒問題！」，表示一定會讓大家喜歡上它，並說自己可以連續工作8小時，但也是有受勞基法保護的，更讓大家笑成一團。
洪念慈表示，科技感十足的Pepper擁有解讀情緒的功能，也善於與民眾互動，金門航站特聘Pepper擔任航站的導覽員，參與接待鄉親旅客、貴賓與提供政策訊息的工作，在霧季壞天氣打亂航班時，也可陪伴旅客聊天打發時間，希望它能成為大家的好朋友，帶給往來旅客一些歡樂。
(中時)
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