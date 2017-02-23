翁險遭詐30萬元 三民二警及時攔阻

警方主動關心老翁，成功攔阻一起詐騙案。（柯宗緯翻攝）

三民二分局覺民所巡佐郭皇麟、警員步岳恩於106年2月16日上午10時至12時擔服巡邏勤務，巡經大昌二路517號郵局前，見一名老伯神色慌張、不知所措，直覺有異，於是主動上前關心詢問。

67歲林姓老翁起先欲言又止、支吾其詞，經警方耐心詢問下，方卸下心房向警方表示接獲自稱為中華電信人員來電，對方向其表示其遭人冒用身份申請一支中華電信手機門號並欠款新台幣27893元，須遵循其指示至ATM提款機操作匯款。

期間林翁因太緊張到全身顫抖不已，警方持續耐心勸導說明，除了不斷安撫其情緒外，並陪同林男至中華電信門市查證確認其名下並未申辦該支門號，更無欠款情事，隨後更進一步陪同險遭詐騙的林男至鄰近郵局及銀行在三確認其存款無短少，林男發現自己險淪為詐騙集團肥羊後才恍然大悟鬆開眉頭，緊握員警雙手頻頻點頭道謝，所幸警方鷹眼銳利，巡邏時察覺異狀避免其遭訛詐，成功攔阻詐騙案保住林男新台幣30萬元存款。

三民二分局提醒社會大眾，主動關懷他人，提高警覺，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

(中時)