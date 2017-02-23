2男連偷桃園3間彩券行 警迅速逮人

39歲黃姓男子及38歲徐姓男子21日連偷3間彩券行，22日隨即遭警方逮捕。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區39歲黃姓男子及38歲徐姓男子21日下午騎乘失竊機車到中正路1間彩券行偷走800元刮刮樂彩券，隨後又到中豐路1間彩券行偷走13000元刮刮樂彩券，又轉往平鎮自由街1間彩券行偷走2000元彩券，龍潭警方獲報後22日隨即逮人，並依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，黃、徐2人騎著偷來的機車，並找到有1人上班的彩券行，其中1人佯裝要換取刮刮樂彩金，另1人則趁機偷走櫃內彩券。警方說，因擔心竊嫌如不及時逮獲，將造成轄區各彩劵行業的恐慌，隨即組成專案小組偵辦查緝。經調閱店家及周遭監視器，鎖定黃姓男子涉嫌重大，隨即指派專案小組成員在黃男可能能出沒之處埋伏守候，迅速於1天內破案。

(中時)