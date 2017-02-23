嘉義洋紅風鈴木綻放 吸引人潮賞花
嘉義市特殊學校的圍牆邊種植了整排的洋紅風鈴木，近日這整排的洋紅風鈴木已經盛開，目前吸引了許多賞花拍照的民眾前往。由於洋紅風鈴木盛開的地點緊鄰高鐵大道與世賢路口，吸引了往來嘉義縣市上班的民眾以及從高鐵站進入嘉義市的遊客。
紅花風鈴木，又稱為洋紅風鈴木，是一種新熱帶界的樹種，樹高可達30公尺，直徑可達1公尺。在哥斯大黎加，此樹被稱為「草原中的橡樹」，風鈴木更是薩爾瓦多的國樹，在1967年引入台灣栽植。
洋紅風鈴木每逢3月花季盛開期，燦爛盛開的洋紅風鈴木吸引男女老少，不論是等車、路過，或是專程來攝影的，均會拿起隨身手機或相機，由不同角度取景拍照，成為一亮麗的景點
(中時)
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