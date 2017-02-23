第一夫人的秘密 賈姬用高雅時尚風靡世界

隨著《第一夫人的秘密》（Jackie）最新電影的上映，充滿傳奇的前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy），她的高雅身影，她的時尚品味，她思謀遠慮卻故作天真的內心世界，再度被世人所熱議。

即將於2月24日在台上映的《第一夫人的秘密》電影英文名為《Jackie》，也就是賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的膩稱「賈姬」，由奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）詮釋。好萊塢報導（The Hollywood Reporter）說娜塔莉波曼（Natalie Portman）展現精湛且前所未有的震撼演出，英國衛報（The Guardian）形容她融入角色的演出讓人吃驚。娜塔莉波曼（Natalie Portman）在這部片中又超越了過去的自己，換了一個人似的，無論外型、氣質、口音、舉止，She is Jackie！

《VOGUE》雜誌提供。

僵硬的肢體語言，過度燦爛而緩慢的笑容，多愁而顯得憔悴的臉龐，《第一夫人的秘密》（Jackie）著重描述美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）在1963年前往德州為連任競選宣傳遭暗殺身亡之後，賈桂琳經歷巨變的心路歷程。除了歷史上所頌讚她的勇氣和堅忍外，這部電影其實說出賈桂琳做的很多努力，想辦法讓甘迺迪在歷史留名，為的是她自己。

記者最後問道：「妳不會讓我把這段寫進去吧？」賈桂琳回答：「對。因為我從未說過那些。」

由於賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）不但會說流利的法語、西班牙語和義大利語，擁有豐富的學養知識，高貴典雅的氣質和獨特的時尚品味，更讓她被譽為60年代的時尚代表。完美的奶油蛋捲型包頭、及膝毛呢套裝、套頭毛衣搭上羊毛裙，並在頸上恰好的繫上絲巾，賈姬所用所穿的一切，都讓當時的美國婦女爭相效仿，連法國人都為她瘋狂。

賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）付出極大心力，到處尋找古董家具和歷史藝術作品，讓白宮恢復其歷史形象。完成之後她親自導覽帶領CBS的電視主持人拍攝專題節目，參觀巡遊整個白宮的電視節目，讓社會大眾得以一覽白宮內部樣貌，更貼近民眾。此舉也讓丈夫甘迺迪對她刮目相看。

出生美國紐約州南安普敦鎮的賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy），同時擁有美國、法國與愛爾蘭血統，她鍾愛法國風格的服裝和食物，例如Chanel、Christian Dior、Valentino和Yves Saint Laurent都是她喜愛的品牌。但時常穿著其他國家的服裝也讓她遭到質疑，因此賈姬同意找美國籍的奧列格卡西尼（Oleg Cassini）擔任其御用服裝設計師，也為她設計法國風格的服裝。

《VOGUE》雜誌提供。

賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的一生披著神祕面紗，雖傳奇也備受爭議。不可否定的，她高貴優雅如皇族般的威儀，以及她將時尚與品味提升到另一層次，讓文化與藝術益加受到重視，留給世人無限美好的想像。

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※圖片+文字：Vogue 風格達人-Cherie Chen

曾任VOGUE資深數位時尚編輯，現為Fashion Blogger/VOGUE特約編輯/時尚生活美學講師/專欄作家

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