南島族群婚禮 3月霧台鄉登場
今年邁入第12年的「南島族群婚禮-情牽大武山」活動，將從3月4日起在屏東霧台鄉部落文化廣場揭幕，展開為期29天的系列活動，婚禮將在3月10日、11日舉行。
交通部觀光局茂林國家風景區管理處與屏東縣政府今天舉辦宣傳記者會，屏東縣長潘孟安與茂管處長簡慶發歡迎國內外遊客踴躍參與，探索難得一見的原民文化及美麗的部落風光。
簡慶發指出，南島族群婚禮由三地門、瑪家、霧台等屏北3鄉輪流主辦，以原住民傳統貴族婚禮為主軸，今年共有10對新人參加，參與的新人們將依照魯凱族傳統的婚禮儀式進行求婚、下聘、迎娶、婚禮、祈福等，在百合花旁許下一生的誓約完成終生大事。
潘孟安表示，今年縣府特別商請恆春半島觀光產業聯盟規劃墾丁套裝遊程時，加入屏北1日遊行程，一起見證深具傳奇、神聖的南島婚禮。
活動期間每週六、日在霧台、三地門、瑪家都推出精彩的活動，三地門鄉有「幸福假日市集」及「感動一瞬間攝影大賞」、瑪家鄉舉辦「桃花下的祝福」及「瑪家露營體驗」等系列活動，主辦單位與旅行社結合推出多項套裝行程和部落觀光遊程，參加遊客有機會抽到大獎。1060223
(中央社)
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