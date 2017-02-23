陳儀深：政府應處理中正廟轉型問題

學者陳儀深（左）23日說，二二八事件蔣介石要負最大責任，鐵證如山，「要處理中正廟的轉型問題了啦」；有關中正紀念堂或其他的不義遺址處理，希望在總統蔡英文執政的時代看到。中央社記者葉素萍攝 106年2月23日

學者陳儀深今天說，二二八事件蔣介石要負最大責任，鐵證如山，「要處理中正廟的轉型問題了啦」；有關中正紀念堂或其他的不義遺址處理，希望在總統蔡英文執政的時代看到。

國史館今天發表「二二八事件檔案彙編」，並邀請二二八事件紀念基金會董事長薛化元、台灣大學歷史學系教授陳翠蓮，及中央研究院近代史研究所副研究員陳儀深座談。

薛化元批評，二二八事件至今已經70週年，但還有部分單位不願開放檔案，心態相當可議；但薛化元並未點名是什麼單位拒絕配合。國史館今天出版的資料提到，教育部國民及學前教育署某份函件仍列為密件。

不過，台灣文獻館會後解釋，日前相關單位已同意開放。

薛化元也提到，相關資料分散在各機關檔案，不能期待按一個鍵，檔案就跑出來，檔案整理是辛苦的工作，他呼籲，在整個檔案沒有經過專家學者篩選、全面鑑定之前，「轉型正義的相關檔案一定要暫停銷毀」。

另外，陳儀深說，前總統陳水扁執政時，2006年有責任歸屬報告出爐，2007年陳水扁才去處理中正紀念堂的轉型，幾個月前他有機會問陳水扁怎麼處理得這麼慢？陳水扁跟他說「你們的報告2006年才出來，2007年做怎麼會慢？」這樣聽來也有道理。

陳儀深指出，1992年時社會學者陳寬政根據人口學推估二二八事件死亡的人數約2萬人，但是，後來行政院的二二八研究小組公布報告時，刪掉了死亡人數的部分。

陳儀深指出，轉型正義是蔡總統的五大政見之一，除了不當黨產處理之外，「有關於中正紀念堂或是其他的不義遺址的處理，希望在（總統）蔡英文執政的時代看到」。

陳儀深說，「我們寫過的很多就是真相，就看要不要面對，要不要接受而已」，有了歷史的真相後，如何推轉型正義，還是需要有意志、有決心 不可能等到99%贊成後，再去推，「要有一定的自信」。

陳儀深表示，國史館最新公布的檔案，當時的台灣省行政長官陳儀1947年3月2日向蔣介石請兵的「寅冬亥親電」檔案首次曝光，「這是我們最早看到的證據」、「這也已經足以把他（蔣介石）定罪了」。

他說，1947年3月國民黨的中央執行委員會通過要把陳儀撤職查辦，但蔣介石批另案辦理，陳儀沒有被撤職查辦，隔年還當浙江省主席，彭孟緝這個殺人王不但沒有被追究責任，還升官；蔣介石要負最大責任，鐵證如山，「要處理中正廟的轉型問題了啦」。

陳儀深說，崇拜單一偉人這個事，不適合在台灣、在台北市、在民主國家；可以叫人權博物館的總館，也可以把它改為歷任總統文物館，都有人這樣建議。

他說，「促轉條例當然要通過，有那個東西，要處理中正廟會比較順啦，但沒有那個東西，也可以處理」，陳水扁根據2006年的報告就處理了，只是當時實力不夠而已。1060223

(中央社)