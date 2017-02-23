連假何處去 駁二小夜埕美食車拚
想好了二二八的4天連假怎麼過嗎？高雄市文化局安排2月25、26日傍晚在駁二大義區「駁二小夜埕」攤車集市。
文化局形容這是一場海港邊奇幻歡樂的小夜埕派對，結合原創手作共百餘攤位，還穿插安排了街頭雜耍與風格音樂演出，從下午4點起到晚間9點，保證絕對好吃好逛好好玩。
高雄駁二特區有其獨特性已成為民眾假日休憩不可錯過的文創區；尤其位在高雄港畔，徐徐的微風中更帶有幾許浪漫情懷，特別吸引年輕族群。
文化局規劃「駁二小夜埕」將從傍晚4點起，要讓遊客在溫度舒適宜人的向晚，以港邊最迷人的黃昏背景裡，用熱門美食攤車搭配手作小物與街頭演出，提供一個與眾不同的假期休閒，鼓勵民眾從白天的展覽到夜間市集，放慢腳步，享受海風微涼的慵懶與愜意。
文化局推薦攤車不僅以獨門美食決勝負，攤車的造型有時更具有吸引力，不僅象徵老闆的個性，連餐點的數量有時也要看老闆心情，請遊客一起來體驗箇中的趣味。
駁二小夜埕以馬戲團元素裝飾設計，美食與攤車將成為民眾拍照的背景，原創手作文創小物很可能讓大家流連忘返；攤車美食已知有起士三明治、雙味熱狗堡、PIZZA、捲餅、美式漢堡、麻油糯米飯及異國料理，飯後甜品等琳瑯滿目，現場還安排馬戲小丑雜耍及氣球變玩，還有樂團演出的LIVE音樂。1060223
(中央社)
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