金正男遇刺 重啟六方會談待觀察

我要評比

北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞遇刺身亡，美媒認為，暗殺案不外乎平壤政權繼承問題，而「雙凍結」建議能否重啟六方會談，化解朝鮮半島僵局待觀察。

時代雜誌（TIME）認為，金正男之死對東亞安全是否有廣泛影響目前不得知，但中國剛暫停自北韓進口煤炭似乎直接回應了金正男謀殺事件。

「紐約時報」也形容，金正男公開遭殺害再次凸顯北韓的怪異行徑，有如地緣政治般的偵探小說。

美媒咸認，金正恩極欲剷除心頭之患金正男，不外乎平壤政權繼承的問題，他擔心金正男未來構成政治威脅的可能性。

時代雜誌引述新加坡國際戰略研究所（the International Institute for Strategic Studies）高級研究員鍾偉倫（William Choong）分析，金正男遭暗殺可能是中國決定暫停自北韓進口煤因素之一，還要觀察對重啟會談及禁止北韓核武試射等更深層意涵。

分析指出，中國希望北韓穩定，避免因平壤倒台引發大批難民湧入，也不願見到由美國支持的南北韓統一。但北韓持續核武試射（最近一次是2月11日）加劇對中國的壓力，也將導致南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD）。

加州大學柏克萊分校北韓專家韋伯（Steven Webber）也認為，中國絕對期望南北韓「維持現狀」，避免螺絲太緊導致北韓跨台。

北京一直期盼重啟六方會談（美、日、俄、中、南北韓），而中國暫停自北韓進口煤炭可能逼迫美國及北韓重回談判桌。

不過文章認為，有了伊拉克前獨裁者海珊（SaddamHussein）及利比亞已故領導人格達費（Muammar Gaddafi）慘痛經驗，讓金正恩認知擁抱核武才是維繫政權繼續存在的保證。

時代雜誌另引述首爾延世大學國際關係研究所教授戴洛里（John Delury）提出「雙凍結」（double freeze）建議案化解僵局。亦即平壤保證不再進行核爆，華府暫停與南韓軍演及終端高空防衛系統部署。

鍾偉倫認為，這是唯一可行方案，單方面裁軍根本不可能辦到。大陸現代國際關係研究院學者胡繼平也說，「雙凍結」對北京而言是最好情境。另外，韋伯指出，華府認知北韓已經拿到西方最大讓步。「我不認為此刻會談是一種談判，它更像是最後通牒。」

韋伯也懷疑暗殺到底是隨機起意抑或周密計畫？尤其是中國關切南海及美國議題遠甚於此，或許讓北韓認為可從此事輕易過關。1060223

(中央社)