沖繩美軍基地噪音擾民 判賠301億日圓

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日本法院今天判賠沖繩美軍基地旁數萬名受飛機噪音所擾的住戶天價賠償金，但拒絕住戶所提飛機暫時不得在清晨或夜間起降的要求。

法新社報導，沖繩法院命令日本政府賠償嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）附近約2萬2000名住戶301.9億日圓（新台幣81億元），為先前因軍機噪音裁罰最高金額的3倍以上。

主審法官藤倉哲也（Tetsuya Fujikura，譯音）痛斥政府說，2009年另1項判決要求嘉手納基地改善，但當地居民仍持續為噪音所擾。

先前軍機場噪音的賠償金紀錄，是位於東京南方由日美聯合營運的厚木（Atsugi）空軍基地判賠居民的82億日圓。1060223

(中央社)