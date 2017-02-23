加州聖荷西百年水災 科技之都變沼澤
加州聖荷西市溪水氾濫，導致1萬4000名居民昨天匆忙逃離被水淹沒的家園。聖荷西市長李卡多表示，主要原因是附近安德森水庫暴漲，下游溪流堵塞導致。
聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo)今天在記者會中表示，連日暴風雨使得安德森水庫（Anderson Reservoir）水位暴漲，水庫洩洪與豪雨紛紛流入土狼溪（Coyote Creek）。雖然土狼溪水量已達100%，但溪流寬闊，不應突然流向聖荷西市區。
他認為，太多被大風吹斷的樹枝落入土狼溪，導致溪流堵塞，雨水溢出堤防，湧向市區低窪街道。他強調，聖荷西市府會盡快清理，協助受難居民並為週末下一波豪雨來襲做好準備。
李卡多也承認市府太晚通知居民，應該早點做好防災準備，降低這次水災給居民帶來的重大損失。
據「聖荷西信使新聞」（San Jose Mercury News)報導，一位在這裡住了30年的男子表示，大水來的突然，一下就淹到他的腰部。他什麼也沒有帶出來，不過幸好有水災保險。
50歲的羅斯（Marry Rose）就沒這麼幸運了。她說，昨晚急救人員開著橡皮艇把她帶離家園。終於大水退去，回家查看。目前屋內到處是泥巴。大水淹到了4呎高，把汽車都泡壞了。
舊金山今年從年初以來，已受到5個「大氣河」(atmospheric river)暴風雨吹襲，這種暴風雨來自太平洋，帶著巨大濕氣，抵達北加州時，就像水龍頭打開一樣，不斷降下暴雨。
國家氣象局表示，以本雨季來說，舊金山各地的降雨量打破20年紀錄。聖荷西市也創下了100年最高的降雨紀錄。
這次的暴風雨不但把矽谷市區變沼澤，連貫穿矽谷南北的美國101公路雙向車道也曾關閉。幸好今天天氣晴朗，土狼溪河水退去，101公路也終於開放通行。1060223
(中央社)
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