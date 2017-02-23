禽流感症狀 嘉義預防撲殺3366隻鵝

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嘉義縣布袋鎮一處養鵝場有鵝隻異常死亡，嘉義縣家畜所採樣送驗，因已出現典型禽流感症狀，避免疫情可能擴散，今天採預防性撲殺，共撲殺3366隻鵝。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，昨天下午接獲布袋鎮公所獸醫師通報，蔡姓鵝農養鵝場出現異常死亡通報，隨即派員到鵝場進行移動管制及採樣送驗。

李建霖指出，因鵝場有病鵝死亡，同時出現禽流感症狀，包括神經症狀及出血，為避免疫情擴散，家畜所經請示農委會動植物防疫檢疫局後，於今天採取預防性撲殺清場來防疫。

嘉義縣家畜所表示，強化業者主動通報誘因，提升禽流感防治效率，凡符合主動通報相關要件，及符合「各縣市H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告等規定，採預防性撲殺或確診為高病原性禽流感案例者，撲殺補償費均提高為8成，若預防性撲殺後，最後檢驗結果為陰性者，則全額補償。

李建霖呼籲養禽業者，面對嚴峻禽流感疫情，業者應加強生物安全防護性措施，避免飼養禽隻接觸禽鳥，發現飼養禽隻異狀，請立即通報。1060223

(中央社)