【2017紐約時裝週現場直擊】Bella Hadid霸氣開場！弟弟Anwar Hadid共同走上Zadig＆Voltaire秀
暌違二十年，Zadig&Voltaire首度在紐約舉辦時裝週，品牌充滿精神活力和運動氣息完美的融入這城市，Zadig&Voltaire更延續了在女裝及男裝之間的對比魅力，呈現出時髦的自然中性風和隨興的浪漫休閒。創意總監Cecilia Bönström說到：「我們生活的世界超越時尚的真理，Zadig用真誠的態度展現街道、現實生活的風格。」解釋其選擇將男裝風格與時裝秀上的女裝互相結合的原因。
在Chelsea的當代藝術畫廊，粗糙的混凝土和工業氛圍為這次活動創造了完美的環境。Zadig&Voltaire回到根本，集中過去二十年最經典的四個主題：針織、軍裝、休閒內衣和別緻的西裝外套，以皮革、搖滾文化、閃亮的顏色和奪人眼目的印花呈現此系列完整的藝術靈感。由Bella Hadid霸氣開場，此外弟弟Anwar Hadid也是秀場焦點，充滿精神活力和運動氣息，2017的秋冬系列完整的呈現出激發女性特質。
這一季Zadig&Voltaire以強硬的邊緣線調配上柔和女性的氛圍，銳利的剪裁混合寬鬆的版型完美並置，藍色，紅色，黃色，粉紅色和綠色以圖形啟發的組合，帶有寬拉鍊頸領的針織衫與修補的拼接，毛衣則是採用柔軟的愛爾蘭針織，背面和條紋網格製作，搭配上長筒直裙，卡其色的超大豹紋印花混搭成一個新迷彩圖案，拼接寬大袖型及低腰設計。層次設計更是Zadig&Voltaire的經典：美麗的羊毛連衣裙搭配吊帶，曲棍球風格的寬條紋上衣加上肘部補丁，重新定義了運動衫的氛圍。
經軟化、洗滌、摩擦過後的皮革，拼接在T-shirt的袖子、腰帶或是裙子上，呈現巴黎紐約的地下搖滾，中國風格的夾克、旗袍和褲子等也展現出重組過的唐人街印象。高挺的鉚釘皮革高跟鞋或充滿運動風格的皮短靴適合個性時髦的女性，時尚又實用Twister包則可以容納一切的必需品。與設計師Annelise Michelson合作的耳環、手鐲和頸鍊等造型流暢，在低調中搶眼有型。
※來源：Zadig&Voltaire
(雜誌精選)
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