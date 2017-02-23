失業男為養家偷超市 警方送零用金助他度難關
高雄林園李姓男子失業半個月，因缺錢吃飯，與妻子推著嬰兒車做掩護，到超市竊取小白菜、花枝丸，店員清點貨品發現短缺，報警處理，警方調閱監視器，隔2天逮到李男，他坦承犯行，供稱因餓昏頭才行竊，林園派出所所長林明進見他處境堪憐，自掏腰包買了些物資，還包1500元零用金給他，李男感激痛哭，再三發誓一定會趕快去找工作，但因竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依法將他函送法辦。
46歲李姓男子平時打零工維生，半個多月前失業，找工作四處碰壁，18日下午，他與妻子到林園區的超市，推嬰兒車做掩護，趁賣場人員不注意，將總價值250元的小白菜、花枝丸及1罐啤酒放進嬰兒車內，佯裝若無其事、未結帳即離開。
店員晚間清點貨物時發現異常，向警方報案，警方調出監視器鎖定李男身分，20日即在路邊發現他的蹤影，李男坦承行竊，表示是因為餓了好幾餐，情非得已才偷東西，並強調妻子並不知情。
警方同情他的處境，雖然仍需依法將他依竊盜罪嫌函送，但私下買了些物資送他，並給他1500元零用金，幫他度過難關，李男感激涕零，再三向警方保證一定會去找工作，絕不再走錯路。
(中時)
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