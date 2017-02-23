【2017紐約時裝週現場直擊】伴隨交響樂展開的冰雪舞會，台灣名模吳宜樺登上Moncler Grenoble 2017秋冬大秀

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盟可睞Moncler Grenoble 2017秋冬大秀以紐約為基地，於2月14日在漢默斯坦大廳（Hammerstein Ballroom）拉開帷幕。2017秋冬系列將迷人夢幻與先鋒科技融合在寓言之中，秀場用晶瑩剔透的冰凌打造出如詩般精緻的冬季世界，散發濃郁當代氣息，純淨無暇的冰雪舞會也讓人不禁聯想起經典浪漫電影《日瓦戈醫生》中充滿回憶的唯美畫面。

現實世界中，賓客們則是被邀請來到了滑雪勝地，宫廷傳統在充滿未來感細節設計的建築中進行，如同發生在過往某時的盛大舞会，同時瀰漫著意大利導演鲁西諾維斯康蒂Luchino Visconti和美國導演斯坦利庫布里克Stanley Kubrick共同打造的曼妙氣氛。模特兒在盛典大師的率領下一一亮相，包括台灣名模吳宜樺也登上Moncler Grenoble伸展台，隨著紐約市交響樂團的恢弘樂章，眾人翩然起舞，獻上華美服飾的饕餮盛宴。

盟可睞 Moncler Grenoble 2017秋冬系列分為獨特且獨立的三大類別，第一部分極致卓越性能（High Performance）系列以創新科技挑戰材質研發，專為應對最極端的天氣而設計；第二部分Grenoble系列的核心是專業性能與多樣風格的並存，主要針對滑雪運動而設計，同時也能滿足城市日常生活的穿搭需求。盟可睞Moncler Grenoble系列的滑雪休閒款式（Aprés Ski），則將雪道抛在身后，以全新手法演繹，以駝色、菸草色和巧克力色展現令人欣喜的深邃色彩组合，表達與眾不同的自然態度。

以創意手法打造全新美學的盟可睞Moncler Grenoble，將60年代、70年代、80年代的復古元素融入其中，以格子圖纹為核心呈現大英帝國迪一無二的溫暖格調，並以漸變色線性圖紋作為標誌性紋飾裝點男士襯衫、夾克外套與女士裙裝；棉質絲絨和燈芯绒在本季也大放異彩，針織設計融入粗線經编毛衣重現手工編織的效果的極具巧思。褲裝則稍帶喇叭形，演繹70年代俏皮格調；夾克衫則向80年代致敬，量體收身、剪裁清爽、低調內斂，搭配不過份搶眼的羽绒夾層，包裹身體的同時又突顯曼妙曲線。盟可睞 Moncler Grenoble通過高科技材質的創新應用，展現對冬季的當代解讀，讓每個人都能擁抱精彩繽紛的冬季時光。

※來源：Moncler

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