澎湖縣榮獲役政業務督訪全國C組第1名

內政部役政署105年度對全國役政業務督訪，澎湖縣政府民政處兵役科業務贏得上級機關肯定，首度榮獲C組7縣市第一名特優殊榮，榮獲績優單位獎牌1面、績優幹部獎章1面及績優基層役政單位獎牌1面，將於106年2月24日第74屆兵役節（中央）慶祝大會時接受表揚及頒獎。

民政處表示，該項年度的業務考核，於105年9月8日至9日由役政署林國演署長親自領軍蒞澎，針對役政徵集、甄選、權益、管理、訓練及資訊等類業務進行督訪和書面評核，本府民政處兵役科經過1年的精進準備，各類業務推動成果受到上級機關的肯定，首度榮獲全國C組第1名特優成績，並獲得4萬元團體獎金。

役政業務關係役男權益甚為重要，本府民政處兵役科秉持「政府用心、役男安心、家屬放心」政策，在役男相關權益如體檢、護送入營、生活扶助等方面服務，都做得面面俱到，讓上級機關感受到本縣雖位處離島，但業務精進與創新成果顯著，才能榮獲此項殊榮，實屬不易。

(中時)