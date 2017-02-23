火車廢棄排放標準 環保署增加規範
落實環保生活，大眾運輸工具也要改善體質。環保署今（23）日宣布《交通工具空氣污染物排放標準》完成第8條修正案，針對火車排氣排放，新增一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOX）及粒狀污染物（PM） 管制值，盼改善空氣品質。
環保署空保處指出，現行《交通工具空氣污染物排放標準》第8條，僅規定火車及船舶排放粒狀汙染物（不透光率），以目測判定，須為40％以內，本次修訂第8條，針對未來台鐵增購新出廠的火車適用新規，舊車或是已簽訂採購契約，則仍以舊標準為主。
新標準中規定，針對淨功率（Net Power）大於130千瓦的軌道車輛（Railcars）和鐵路機車（Locomotives）排汙狀況，新增一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOX）及粒狀污染物（PM） 管制值，盼改善空氣品質。
環保署指出，此是採認美國非道路運輸引擎Tier 4排放標準及其相關檢測方法、歐盟97/68/EC指令之相關測試規定及其後續修正規定之合格證明，對草案內容有任何意見或修正建議者，可於草案公布次日起14日內陳述意見。
(中時)
關鍵字：環保署、交通工具空氣污染物排放標準、環保
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