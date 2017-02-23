從監獄紅到伸展台！ 最帥壞男孩Jeremy Meeks霸氣開場Philipp Plein 2017秋冬大秀
傑瑞米米克斯Jeremy Meeks，這位被稱為「性感罪犯」、「監獄情人」、「美國最帥惡棍」…的前罪犯，近來「轉行」登上了時尚伸展台，並且挾其超高人氣和帥氣外型，首次登台就一舉登上紐約時裝週，為Philipp Plein 2017秋冬大秀霸氣走開場！
2014年加州警方在Facebook上公佈多張囚犯的臉部特寫照片，其中的傑瑞米米克斯Jeremy Meeks卻有了最戲劇性的發展。當時30歲的傑瑞米米克斯Jeremy Meeks因為非法持槍等多項重罪被法院判刑，而他的檔案照被警方曝光後卻意外受到網友的關注，不僅獲得超高讚數，貼文還被轉發破萬次，身上的幫派刺青也被視為前衛而性感的象徵，在黑幫語言裡表示「曾經殺人或企圖殺人」的淚珠刺青更成為他最搶眼的特色之ㄧ。
2016年出獄後，他開始在Instagram上傳自己的生活照，不論是和孩子家人共享天倫之樂、在泳池邊的清涼嘻鬧、半裸開瑪莎拉蒂（到底誰會半裸開瑪莎拉蒂），還是跟安華哈迪德Anwar Hadid（超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid的弟弟）的合照，無止盡的肌肉大放送讓傑瑞米米克斯Jeremy Meeks受到大批粉絲關注，另類成了全世界最紅的美國罪犯。
傑瑞米米克斯Jeremy Meeks被模特兒經紀公司White Cross Management簽下後，除了有滿滿的品牌邀約，也順利登上Philipp Plein 2017秋冬的伸展台，同場出席的還有瑪丹娜Madonna、凱莉珍娜Kylie Jenner、芭莉絲希爾頓Paris Hilton和第一千金蒂芬妮川普Tiffany Trump等。希望已經是人氣王、讓大家又愛又懼的傑瑞米米克斯Jeremy Meeks，未來能闖出自己的一片天，用實力洗刷掉黑暗的過去。
※來源：Indigital、Instagram@jmeeksofficial
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