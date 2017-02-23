澎湖海巡署查獲走私洋菸 市價高達1200萬
海巡署澎湖機動查緝隊22日會同第八海巡隊，於高雄永安外海查獲澎湖籍「永成富」漁船涉嫌走私洋菸，數量約539箱、市值超過1200萬元，就近押往高雄市興達港隊部偵辦。
澎湖機動查緝隊表示，日前接獲可靠線報指出，走私集團於近期將利用漁船企圖在澎湖海域走私劣級菸品牟取不法暴利。
立即報請檢察官邀集澎湖及高雄等地查緝隊、海巡隊及警方成立專案小組；兵分海上及陸上兩路展開偵辦調查，海巡署派遣澎湖機動查緝隊及第八海巡隊搭乘PP-10038海巡艇，針對澎湖、台南及高雄等海域進行範圍性搜查。
連日東北季風海象差惡劣，海巡人員頂著8級強風巨浪，連續兩天海上漏夜查緝，果真終於22日下午在高雄永安外海約33浬處發現「永成富」漁船航跡可疑，立即發動登臨檢查。
當場在漁船的前甲板上發現堆放大量黑色防水袋，經拆封確認袋內全是走私的未稅洋菸，隨即將船就近押回興達港海巡基地碼頭清艙檢查。
現場清查發現全都是來自東南亞國家的MM大亨及環球等8款品牌的劣質洋菸，共計539箱26萬多包，初估市價超過1200萬元。
澎湖機動查緝隊表示，涉嫌走私洋菸的澎湖鎖港籍「永成富」漁船，全案依違反菸酒管理法將吳姓船長及3名船員函送地檢署裁處。
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(中時)
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