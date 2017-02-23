每人29900元 華信航空飛行體驗營開始報名

華信航空為了讓嚮往飛行的航空迷一圓飛行夢想，特別與安捷飛航訓練中心合作推出「華信航空飛行體驗營」，這是全國第一個為航空迷量身訂作的全方位飛行體驗。華信航空總經理韓梁中和安捷飛航訓練中心總經理臧運國共同主持記者會，對外宣佈「華信航空飛行體驗營」即日起開放網路報名，兩天一夜超人氣的飛行體驗營，每梯次僅接受8位學員，勢必造成飛行熱門話題，預計於 3月18、19兩天推出第一梯次飛行體驗營。

華信航空總經理韓梁中表示：「華信航空飛行體驗營是特別為懷有飛行夢想者所量身訂作，透過與安捷飛航訓練中心合作，設計出兩天一夜的專業地面學科課程、機艙導覽、模擬機操作及Diamond 40實機飛行體驗。除讓學員一圓展翅高飛的夢想，也可透過實際體驗專業飛行訓練設備，判斷自己未來是否適合進入機師的行業，盡早將夢想與生涯規畫連結起來。」華信航空飛行體驗營，可推廣台灣在地化飛行訓練與華信航空台東航線作結合。

安捷飛航訓練中心總經理臧國運表示：「希望透過華信航空的專業角度，規畫未來機師所需的訓練，配合安捷學術科及飛行訓練專業課程，學員完訓後將可獲得華信與安捷共同頒發的體驗證書；住宿的部分，我們特別與台東當地最新落成的GAYA酒店一同合作，就是希望能讓參與飛行體驗營的朋友們全程有最完美的體驗。」

於日前榮獲台灣首位獲得飛安基金會所頒發「國內航空器駕駛員訓練獎助金」的連志揚，將擔任「華信航空飛行體驗營」的大隊長，連志揚是國內第一位經過安捷飛航訓練中心嚴格訓練，取得「商用飛行駕駛執照」後順利考上華信航空副機師，他將以親身經驗來帶領飛行體驗營的學員們，勇敢追求想飛的夢想。

「華信航空飛行體驗營」自2月22日起接受網路報名，可透過華信航空官網或安捷官網上傳個人資料，經資格篩選後，每梯次接受8位學員，報名費用每位新台幣29,900元。「華信航空飛行體驗營」為兩天一夜體驗套裝行程，學員在第一天在台北完成地面學科後，將搭乘華信航空班機抵達台東，並入住台東嶄新開幕的GAYA五星級度假酒店。

第二天上午實施固定模擬機演練，下午則為實機飛行體驗，傍晚結訓典禮後，學員可在台東遊覽後再搭乘華信航空最晚班機AE396返回台北。「華信航空飛行體驗營」第一梯次將於 3月18、19日推出，規劃每月僅推出一梯次，名額有限、欲報名者請盡速。

(中時)