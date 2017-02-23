碼頭改善工程　再現野柳新風貌

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突堤碼頭施工後增加漁船停泊空間和防颱性能。（新北市農業局提供）

野柳漁港擴建後新增平台供每年神明淨港季民眾取景使用。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局於去年進行野柳漁港碼頭改善工程，新設突堤碼頭、LED路燈及給水設施等工項，營造兼顧環境美化、漁船安全與觀光的多功能漁港，再現野柳漁村風華。

農業局指出，本次工程主要項目碼頭鋪面改善，成功打造舉行2017年新北神明淨港文化祭的活動空間，成為萬里鄉親、外地遊客及媒體拍攝活動的最佳取景點； 另外，新設突堤碼頭除了增加漁船停泊位子外，也將漁船停泊區安全性能提升至防颱水準。

農業局長李玟表示，野柳漁港為北海岸漁業設施最完善的漁港，藉由改善工程營造良好漁港環境，除便利漁民作業、漁船停泊安全，更藉港口環境美化帶動觀光人潮，促進漁村經濟成長。

(中時)