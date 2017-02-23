碼頭改善工程 再現野柳新風貌
新北市政府農業局於去年進行野柳漁港碼頭改善工程，新設突堤碼頭、LED路燈及給水設施等工項，營造兼顧環境美化、漁船安全與觀光的多功能漁港，再現野柳漁村風華。
農業局指出，本次工程主要項目碼頭鋪面改善，成功打造舉行2017年新北神明淨港文化祭的活動空間，成為萬里鄉親、外地遊客及媒體拍攝活動的最佳取景點； 另外，新設突堤碼頭除了增加漁船停泊位子外，也將漁船停泊區安全性能提升至防颱水準。
農業局長李玟表示，野柳漁港為北海岸漁業設施最完善的漁港，藉由改善工程營造良好漁港環境，除便利漁民作業、漁船停泊安全，更藉港口環境美化帶動觀光人潮，促進漁村經濟成長。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。