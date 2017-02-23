盼降甘霖 空軍24日空中增雨
桃園地區從昨天開始天氣轉為陰雨，水利署北區水資源局表示，明天白天將與空軍合作，在石門、寶二水庫上空進行空中增雨作業，希望天降甘霖。
北水局表示，石門水庫昨天配合鋒面進行人工增雨，累積降雨17毫米，為石門水庫增加380萬噸水量，約可供應3天的供水量，為了讓增雨作業繼續持續，明天將與空軍進行空中增雨作業。
根據中央氣象局表示，人造（增）雨理論基礎是在雲中撒播人工雲種，讓降雨機會及降雨量增加。在造雨方式上，可分地面造雨法與空中造雨法，地面造雨法是利用地面造雨器燃燒碘化銀溶液，使碘化銀煙粒隨熱氣飄升達高空以充當冰晶核。當碘化銀煙粒上達雲內過冷水滴層，可使過冷水滴凝固為冰晶，經由冰晶成長過程，再掉落成雨。
空中造雨法則利用飛機在雲中撒播碘化銀或乾冰雲種，精確送達足夠低溫的雲團中，在造雨效果上，比地面造雨法來得好。
根據氣象研究人員多年來各種人造雨試驗累積經驗評估顯示，經由長期規劃實施地面燃燒碘化銀溶液人造雨方式，平均約可增加10%降雨。1060223
(中央社)
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