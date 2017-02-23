蔡總統：期待有機會在台灣接待薩國總統
總統蔡英文今天接見薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多市市長布格磊（Nayib Bukele），她請布格磊向薩爾瓦多總統桑契斯轉達她誠摯問候，並期待有機會在台灣接待桑契斯。
蔡總統今天接見薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多市市長布格磊，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。
總統致詞時表示，上個月她剛訪問薩爾瓦多，在首都聖薩爾瓦多市跟桑契斯會晤交流。很高興在很短的時間內，能再和來自薩國的朋友見面。這是布格磊第一次訪問台灣，她代表政府和人民，表達最誠摯的歡迎。
蔡總統指出，台薩兩國的首都在1993年締結姊妹市，多年來交流密切。感謝布格磊不遠千里，前來出席「台北智慧城市展」，一起分享都市發展的經驗，展現台薩兩國的深厚情誼。
她說，布格磊是薩國傑出的青年政治家，34歲就任首都市長。在市政治理上，除了強化各項城市基礎建設，也積極推動年長者和婦幼弱勢族群的照護工作，提供公民參與空間。
總統表示，很高興「台北智慧城市展」能有布格磊共襄盛舉、增進更豐富的經驗分享跟互動。這次來台，布格磊也針對潔淨城市、治安，以及觀光等議題，參訪台北市政府相關單位。相信透過這些交流，彼此間不但有豐碩的收穫，也更加深情誼。
她說，台灣基隆東北邊的和平島一帶，有一座「聖薩爾瓦多城」。這是在大航海時代，西班牙人到台灣來所建立的城市，歷史的軌跡，讓太平洋兩端的台灣跟薩爾瓦多，曾經擁有過一樣的名字。歷史的累積，也讓台灣跟薩爾瓦多，有深厚友好的邦誼，期待未來兩國之間能夠有更多的合作交流。
另外，蔡總統也請布格磊向桑契斯轉達來自台灣的誠摯問候，她期待有機會在台灣接待桑契斯，就醫療衛生、教育以及經貿投資發展等議題，有更多的討論跟合作，讓兩國人民可以共享互助互惠的成果。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。