蔡總統：期待有機會在台灣接待薩國總統

總統蔡英文今天接見薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多市市長布格磊（Nayib Bukele），她請布格磊向薩爾瓦多總統桑契斯轉達她誠摯問候，並期待有機會在台灣接待桑契斯。

蔡總統今天接見薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多市市長布格磊，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

總統致詞時表示，上個月她剛訪問薩爾瓦多，在首都聖薩爾瓦多市跟桑契斯會晤交流。很高興在很短的時間內，能再和來自薩國的朋友見面。這是布格磊第一次訪問台灣，她代表政府和人民，表達最誠摯的歡迎。

蔡總統指出，台薩兩國的首都在1993年締結姊妹市，多年來交流密切。感謝布格磊不遠千里，前來出席「台北智慧城市展」，一起分享都市發展的經驗，展現台薩兩國的深厚情誼。

她說，布格磊是薩國傑出的青年政治家，34歲就任首都市長。在市政治理上，除了強化各項城市基礎建設，也積極推動年長者和婦幼弱勢族群的照護工作，提供公民參與空間。

總統表示，很高興「台北智慧城市展」能有布格磊共襄盛舉、增進更豐富的經驗分享跟互動。這次來台，布格磊也針對潔淨城市、治安，以及觀光等議題，參訪台北市政府相關單位。相信透過這些交流，彼此間不但有豐碩的收穫，也更加深情誼。

她說，台灣基隆東北邊的和平島一帶，有一座「聖薩爾瓦多城」。這是在大航海時代，西班牙人到台灣來所建立的城市，歷史的軌跡，讓太平洋兩端的台灣跟薩爾瓦多，曾經擁有過一樣的名字。歷史的累積，也讓台灣跟薩爾瓦多，有深厚友好的邦誼，期待未來兩國之間能夠有更多的合作交流。

另外，蔡總統也請布格磊向桑契斯轉達來自台灣的誠摯問候，她期待有機會在台灣接待桑契斯，就醫療衛生、教育以及經貿投資發展等議題，有更多的討論跟合作，讓兩國人民可以共享互助互惠的成果。1060223

(中央社)