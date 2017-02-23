法治教育向下紮根 法扶彰化分會叢書贈員林市

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員林市公所今天舉辦館藏新書發表會，同時法扶彰化分會也捐贈五套剛出版的法律教育叢書給圖書館和全市中小學，由前會長陳振吉(右五)代表捐贈給市長張錦昆(右四)。(謝瓊雲攝)

員林市公所今天舉辦館藏新書發表會，同時法扶彰化分會也捐贈五套剛出版的法律教育叢書給圖書館和全市中小學，由前會長陳振吉(右四)代表捐贈給市長張錦昆(右三)。(謝瓊雲攝)

法律扶助基金會彰化分會編纂出版一套四冊法律教育系列叢書，以案例搭配解答、法律依據和專業人士見解，強化民眾法律觀念，23日在員林市立圖書館贈書，由市長張錦昆代表受贈。

法律學堂開課囉，員林市公所今天舉行館藏新書發表，除編列150萬經費添購旅遊與運動系列新書，並舉行贈書儀式，由彰化分會前會長長陳振吉代表捐贈法律教育系列叢書給市圖和全市11所中小學校。

陳振吉說，法扶在彰化耕耘10多年，發現許多勞資爭議、民刑事糾紛，主因皆在法治觀念不足，因此去年分會率全台法扶之先，去年邀請律師、心理師、社工師、教官、校長與教師等120名專業人士，耗時一年，編纂教育叢書，「落實法律人的社會責任」。

陳振吉說，系列叢書依內容分為國小篇、國中篇、高中篇及勞資關係篇4冊，包含學生工讀權益、勞資問題等每冊50個實例，深入淺出非常實用；高中篇還收錄各級毒品圖鑑與法律刑責。

近年詐騙事件猖獗，陳振吉也提醒，實務上許多未成年與大學生寒暑假打工卻淪為車手，貪圖小利鋌而走險，卻不知被警方追查落網後，若被害者依民法184條，追究侵權損害賠償的連帶責任，將與父母面對巨額的賠款，得不償失。

(中時)