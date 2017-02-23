所長路上見失竊車 警民合作歹徒就擒

新竹縣男子蔡文中竊取路邊機車代步，結果巧遇背過失竊車輛號碼的派出所長，就這樣栽在警方手裡。（陳育賢翻攝）

新竹縣男子蔡文中（坐者）竊取路邊機車代步，結果巧遇背過失竊車輛號碼的派出所長，就這樣栽在警方手裡。（陳育賢翻攝）

新竹縣蔡姓男子日前偷走路邊停放的機車，當成自己的代步車，但歹路不可行，23日上午蔡嫌騎著贓車行經竹北市中華路時，恰巧碰上欲至警察局受獎的縣警竹北分局湖鏡派出所所長張傑凱，其眼尖發現蔡男有異、車牌也有問題，當下與民眾合力將他制伏送辦。

警方調查，湖鏡派出所所長張傑凱今天上午7點左右，騎著機車要前往警察局參加授獎典禮，張員經過湖口鄉勝利路與榮光路口時，見前方1男子騎乘的重機車牌有異，由於張員平日會背下轄區的失竊車輛號碼，當下就直覺該車牌是他曾經背過的，因此機警地打開警政服務APP，馬上證實該車就是失竊贓車。

張員之後便一路在後尾隨，而男子在行經新埔鎮義民路交叉路口時，見有員警正在路口處理車禍事故，其見狀非常緊張，馬上轉彎快速疾行，更加深其心中的懷疑。

張傑凱最後待對方在竹北市沿河街與中華路口前停等紅綠燈時，立即上前拔取其機車鑰匙，並委請一旁1位黃姓騎士協助，合力將有竊盜等前科的37歲男子蔡文中制伏，並待支援警力到場將他逮回偵辦。

蔡嫌到場後坦承機車是在日前於湖口鄉勝利路邊發現，因鑰匙未拔，他見四下無人而心生歹念，直接將該機車騎走，作為每日代步騎乘使用，沒想到才沒騎幾天就被抓了，真是歹路不可行。全案訊後並依竊盜罪嫌移送法辦

(中時)