鼓山警辦社區座談會 點亮治安光明燈

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鼓山警分局深入社區舉辦治安座談會。(警方提供)

鼓山警分局深入社區舉辦治安座談會。(警方提供)

鼓山警分局替參加治安座談會民眾安裝腳踏車車燈。(警方提供)

鼓山警分局替參加治安座談會民眾安裝腳踏車車燈。(警方提供)

鼓山警分局替參加治安座談會民眾安裝腳踏車車燈。(警方提供)

鼓山警分局替參加治安座談會民眾安裝腳踏車車燈。(警方提供)

過年如忘記點光明燈不用怕，高巿警鼓山分局深入社區舉辦座談會，不僅安排各項治安宣導，更透過點亮自行車活動，為每位參加民眾安裝腳踏車車燈，去年至今已累計1900多輛，也為治安點起光明燈。

鼓山警分局防治組每月辦理社區治安座談會，去年27場次今年截至目前巳4場，分局長林新晃走入社區博感情，聽取居民意見，除意見交流，防治組也透過各項治安宣導，例如交通安全、反詐騙、反毒、婦幼安全、防身術等，提升里民對治安認識，尤其為每位參加民眾安裝腳踏車車燈，讓旗鼓居民夜間外出保平安，大家對警方親民服務很有感。

(中時)