2017賞花最前線》日本最壯觀河畔櫻 東北祕境花海接力
以殘雪未融的藏王連峰為背景，河川如鏡面般的映襯，宮城縣「白石川堤」上千棵櫻花同時綻放，壯觀程度堪稱是日本第一，也是櫻花名所百選之一，櫻花林長達8公里。此外，當地還有一處賞櫻祕境，整條櫻花樹道從千年高藏寺開始延伸，預告東北繽紛花海將接力綻開。
根據日本觀光局統計，去年台灣赴日賞櫻的人數將近40萬人。每年4到5月期間，宮城縣「白石川堤」上千棵千本櫻就會沿著長達8公里河岸綻放，將河堤渲染成一片粉紅色的浪漫景象。遊客除了能夠從高處眺望壯觀櫻花林景色之外，還可以搭乘賞花船，沿著白石川細細品味櫻花美景；入夜後隨著河堤打燈亮起，有著與白天截然不同的景緻。
且有別於白石川堤的大鳴大放，宮城縣南角田市還有一處較罕為人知的賞櫻秘境，「高倉川櫻花樹道」種植百餘棵櫻花樹，一路從千年歷史建築高藏寺開始延伸，沿著高倉川綻放，部分路段也能欣賞到與藏王連峰相襯的田園風光。
在櫻花綻開的同時，角田市當地也舉辦「角田油菜花季」，250萬株油菜花開花後由如一面金黃地毯。另「宮城藏王EBOSHI水仙花季」也會在滑雪場上種植超過30種50萬株的水仙花，緊接5月下旬，杜鵑花接力綻放，成為東北最大等級的杜鵑花群生區。
(中時電子報)
關鍵字：櫻花
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。