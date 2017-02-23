2017賞花最前線》日本最壯觀河畔櫻 東北祕境花海接力

宮城縣最有人氣的賞櫻景點白石川堤，遊客可以到附近的「船岡公園」上，從高處一覽絕景，或是選擇坐賞花船從河上欣賞。(圖/VISIT東北)

入夜後燈光亮起，白石川堤有著與白天景色截然不同的夜櫻景緻。(圖/VISIT東北)

以殘雪未融的藏王連峰為背景，河川如鏡面般的映襯，宮城縣「白石川堤」上千棵櫻花同時綻放，壯觀程度堪稱是日本第一，也是櫻花名所百選之一，櫻花林長達8公里。此外，當地還有一處賞櫻祕境，整條櫻花樹道從千年高藏寺開始延伸，預告東北繽紛花海將接力綻開。

根據日本觀光局統計，去年台灣赴日賞櫻的人數將近40萬人。每年4到5月期間，宮城縣「白石川堤」上千棵千本櫻就會沿著長達8公里河岸綻放，將河堤渲染成一片粉紅色的浪漫景象。遊客除了能夠從高處眺望壯觀櫻花林景色之外，還可以搭乘賞花船，沿著白石川細細品味櫻花美景；入夜後隨著河堤打燈亮起，有著與白天截然不同的景緻。

擁有超過千年歷史的高倉川櫻花樹道，沿著高倉川綻放，運氣好的話還能看見油菜花田相呼應，粉紅與粉黃的風景就在眼前相互對比著。(圖/VISIT東北)

「角田油菜花季」每年於阿武隈川角田橋下周邊舉行，遊客可以觀賞到3.2公頃約250萬株的油菜花所形成的金黃地毯。

且有別於白石川堤的大鳴大放，宮城縣南角田市還有一處較罕為人知的賞櫻秘境，「高倉川櫻花樹道」種植百餘棵櫻花樹，一路從千年歷史建築高藏寺開始延伸，沿著高倉川綻放，部分路段也能欣賞到與藏王連峰相襯的田園風光。

在櫻花綻開的同時，角田市當地也舉辦「角田油菜花季」，250萬株油菜花開花後由如一面金黃地毯。另「宮城藏王EBOSHI水仙花季」也會在滑雪場上種植超過30種50萬株的水仙花，緊接5月下旬，杜鵑花接力綻放，成為東北最大等級的杜鵑花群生區。

(中時電子報)