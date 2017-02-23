行政立法協調會提逾40項優先法案 年改共9項

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行政院今中午加開行政立法協調會，提出本會期42項優先法案，其中年金改革及經濟大建設為二大重中之重法案，年改法案包括公立學校教職員退休撫卹條例、學校教職員退休條例、退職金併計黨務人員年資處理條例，軍人相關陸海空軍軍官士官服役條例也列入，屬政院權責共6項，考試院會銜共3案，初步年金法案計9案。

會中副院長林錫耀盼儘速與考試院溝通，儘速在3月底4月初提出，愈快愈好，有綠委會中表示，若考試院不願儘早提出，不排除由黨團立委提出公務人員年改修法版本。

徐國勇表示，本會期年金改革及經濟大建設法案為二類重中之重法案，經濟大建設包括前瞻基礎建設特別條例/特別預算；新創相關包括產創條例、金融科技創新實驗條例草案、通訊三法〈電信管理法草案、數位通訊傳播法草案、反媒體壟斷法草案〉；都更法案〈例如：都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例、住宅租賃市場發展條例(名稱暫定)、中央住宅及都更中心設置條例(名稱暫定)、都更條例修正案〉；攸關攬才的外國專業人才延攬及僱用法草案，當沖降稅的證交稅條例也決列優先。

另攸關兩岸協商的兩岸協議監督條例、陸生納保的全民健保法，退將登陸管制的兩岸人民關係條例修法案均列入；還有促進轉型正義相關法案（促進轉型正義條例、集遊法修正草案、政治檔案法、公投法修正案、政黨法等）。

徐國勇說，由於考試院四月預計會銜提報公務人員退休撫卹法草案、公教人員保險法修正案、政務人員退職撫卹條例修正案等年改法案，本會期優先法案最後送出法案不只42案。

(工商)